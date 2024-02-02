الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار الدولي للاقتصاد الأخضر: التغيرات المناخية سينتج عنها تكلفة على الدولة والأفراد

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد الدكتور حسين أباظة، المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن التغيرات المناخية سينتج عنها تكلفة على الدولة وعلي الأفراد، موضحا أنه عندما تتضرر الصحة فإن الإنتاجية تقل.

وقال حسين أباظة، خلال لقائه ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إن العالم يمر بظروف مناخية متطرفة، بمعنى أن هناك إحتمالات كبيرة جدا أن ارتفاعات درجات الحرارة سينتج عنه استهلاك مياه ومعدلات البحر تزيد، وتأثر الإنتاج الزراعي والصحة.

وأضاف المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن نسبة التغيب عن العمل تزيد نتيجة درجات الحرارة، وبالتالي يؤثر على الناتج المحلي، حيث ينتج عنه أثار سلبية على الدولة.

وأوضح أن هناك تراجع فى التجارة الدولية ومعدلات التنمية على مستوى العالم، ودراسات أثبتت وجود علاقة بين التغيرات المناخية وزيادة معدلات الأمراض، وأثرت على صحة الإنسان، مؤكدًا لأن هناك أشخاص يموتون نتيجة هذه التغيرات.

لاقتصاد الأخضر التغيرات المناخية الدولة الصحة

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