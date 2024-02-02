الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقصد سياحي عالمى.. "بكرى" يكشف تفاصيل طرح مشروع رأس الحكمة للاستثمار

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل طرح مشروع رأس الحكمة للاستثمار فى الساحل الشمالي، خلال الأيام الماضية.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، إن مشروع رأس الحكمة من أبرز المشروعات التي يتم العمل عليها لخلق حلول عاجلة لأزمة الدولار، وهو مشروع استثماري، موضحًا أن المشروع يستهدف تحصيل ما بين 22 إلى 42 مليار دولار، وتبلغ مساحته 11.5 مليون متر.

وأشار بكري إلى أن أزمة الدولار من المشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة، موضحًا أن هناك العديد من الأفكار التي يتم العمل عليها لخلق حلول لأزمة الدولار.

وأكد أن مصر لا تبيع أرضها، ولكن تخلق فرصا استثمارية، لمواجهة أي تحديات، منوهًا أن مشروع رأس الحكمة من أهم المشروعات التي ستساعد على حل أزمة الدولار، وسيتم طرح هذا المشروع على العديد من المستثمرين.

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