بكرى: هناك قوى متحالفة لهدم استقرار البلد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حالة غليان في الشارع بسبب ارتفاع الأسعار، وهناك قوى متحالفة لهدم استقرار البلد، من خلال الضغوط الاقتصادية، معلقا: "أنا عايز حد يحط نفسه مكان الرئيس السيسي، شايل 100 ألف مشكلة وماشي بيها، متنجروش وراء مروجي الشائعات والخونة".

وأضاف بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن مصر تتعرض لضغوط بسبب سيناء بالتزامن مع الصراعات على الحدود المصرية، ونحن في حاجة إلى الوصول لمهام عملية تمكننا من الخروج من الأزمة الحالية، وكل مواطن مصري يتساءل فهو ينظر لمصلحة البلد.

وأوضح بكري، أنه يجب على متحدثي الوزارات مخاطبة الشعب وتوضيح الأمور للناس، حتى لا ينجروا وراء الشائعات التي تستهدف الدولة.

وأكد، أنه تم عرض مبالغ ضخمة، من بعض قادة الدول على مصر للسماح بتهجير الفلسطينيين، والرئيس السيسي أكد أنه سيقاوم مسألة تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا المواطنين بضرورة الوقوف بجانب الدولة في ظل الظروف المحيطة بها.