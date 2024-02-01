الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف آخر مستجدات الأوضاع بالانتخابات التمهيدية الأمريكية

رامي جبر مراسل القاهرة
رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الانتخابات التمهيدية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ستفضي في النهاية إلى الانتخابات الرئاسية العامة، تدخل في فبراير الجاري منعطفًا جديدًا وجولات منافسة جديدة، مؤكدًا أنها ستكون منافسة شرسة بين الحزب الجمهوري أو الديمقراطي.

ارتفاع حظوظ بايدن مع غياب المنافسة القوية في الحزب الديمقراطي

وأضاف، خلال رسالة على الهواء، أن الظهور الأول للرئيس الأمريكي على بطاقات الاقتراع في جولة ساوث كارولينا ولديه حظوظ شبه مضمونة بأن يكون مرشح الحزب في النهاية، نظرًا لغياب المنافسة القوية من جانب بعض الشخصيات الديمقراطية التي تسعى لمنافسة رمزية مع الرئيس الحالي جو بايدن الذي سيحظى في النهاية بترشيح حزبه بالانتخابات.

وأوضح مراسل القناة أن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ساوث كارولينا يتنافس ترامب فيها مع السفيرة السابقة للأمم المتحدة، ويتوقع أن يفوز عليها ترامب في ولايتها التي حكمتها سابقًا، كما فاز عليها في الجولتين السابقتين بالانتخابات.

الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية العامة الحزب الجمهوري أ

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