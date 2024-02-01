بوريل: قطع تمويل "أونروا" عقاب جماعى للشعب الفلسطينى

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قطع تمويل أونروا يعني عقابًا جماعيًا للشعب الفلسطيني، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

من جهته، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها "العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة"، وناشد جميع الدول "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".

وقال جوتيريش، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف: "لقد فزعت شخصيًا من هذه الاتهامات"، مضيفًا: "اجتمعت مع مانحين للاستماع إلى مخاوفهم ولتحديد الخطوات التي سنتخذها للتعامل معها".

وأعلنت الاتهامات، الجمعة، عندما كشفت الأونروا عن إنهاء عقود بعض موظفيها بعد تقديم إسرائيل معلومات للوكالة.