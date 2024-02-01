الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحصبة تسبب الذعر للأوروبيين.. طبيب يكشف التفاصيل

الحصبة
الحصبة

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بإيطاليا، إن هناك حالة من الذعر في أوروبا بسبب سرعة انتشار مرض الحصبة.

 مليون و800 ألف طفل في أوروبا لم يتم تطعيمهم ضد مرض الحصبة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على القناة الاولى، أن  هناك مليون و800 ألف طفل في أوروبا لم يتم تطعيمهم ضد مرض الحصبة في عام 2021 و2022، موضحًا أن نسبة الإصابة بمرض الحصبة في الأطفال أكثر من الكبار، حيث أن من كل 5 أفراد أصيبوا بمرض الحصبة، يكون 3 أفراد منهم أعمارهم تتراوح من عام وحتى 4 أعوام.


وتابع:"مرض الحصبة ينتشر سريعًا، ويجب أتباع الاحتياطات الوقائية، من خلال التعقيم والتطهير والتشخيص المبكر"

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية إيطاليا اوروبا مرض الحصبة

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