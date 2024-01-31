كواليس إدراج 50 جامعة مصرية بتصنيف "ويبومتركس" فى 2024

تحدثت الدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس جامعة الإسكندرية للتصنيف الدولي، عن تفاصيل إدراج 50 جامعة مصرية بتصنيف «ويبومتركس» للاستشهادات المرجعية في 2024.

وقالت «سالم»، عبر فضائية «إكسترا نيوز» من خلال تطبيق «زووم»، أن «هذا التصنيف له اهتمام كبير بالنسبة للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي؛ لأن هذا التصنيف يعتمد على مجموعة من المعايير، وأهم هذه المعايير المحتوى العلمي والثقافي الموجود على الموقع الإلكتروني للجامعات، ويشكل ذلك 50% من هذا التصنيف، ويلى ذلك بعض المؤشرات الأخرى، والتي أساسها البحث العلمي».

وأشارت مساعد رئيس جامعة الإسكندرية للتصنيف الدولي، إلى أنه يتم رصد عدد الأبحاث العلمية المنشورة في أعلى 10% من المجلات الدولية، ويقصد بها بعض الاستشهادات التي تحصل عليها الجامعات من خلال الأبحاث العلمية والأوراق العلمية التي تقدمها كل جامعة.

وكشفت مساعد رئيس جامعة الإسكندرية للتصنيف الدولي، أن هذا التصنيف يجمع ما بين الثقافة والمعرفة والبحث العلمي، وكل هذه المخرجات من الجامعة تكون موجودة على الموقع الإلكتروني للجامعة، وهو ما يُشجع الثقافة المعرفية عبر الإنترنت والانفتاح المعرفي للجامعة بكل مخرجاتها.