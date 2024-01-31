أستاذ علوم سياسية: دولة الاحتلال خارجة عن القانون ولا تُنفذ قرارات دولية

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي هو دولة خارجة عن القانون، ولا تُنفذ قرارات دولية، سواء قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «لدينا 86 قرارًا من مجلس الأمن لم يتحقق منها شيء، وأكثر من 52 قرارًا من الجمعية العامة لم ينفذ منها شيء، وفي ظل هذه الحرب والاعتداء على شعبنا الفلسطيني، فإن هناك قرارين، القرار الأول يتحدث عن إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وهدن إنسانية».

وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه لا توجد هدن إنسانية، وآخر هدنة كانت تبادل أسرى في نوفمبر، وحتى الآن هناك مناطق في شمال قطاع غزة لا يصلها الغذاء، وجزء من هذه المناطق وصل إلى حافة المجاعة بكل معنى الكلمة، وتابعنا كيف اضطر سكان بعض هذه المناطق لأكل أعلاف الحيوانات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: هذا واقع، حتى قرارات محكمة العدل الدولية لا توجد لها أذرع لتنفيذ تلك القرارات، وليس لدينا أمل بأن يكون هناك تنفيذ من قبل الاحتلال طالما أن هناك صمتًا أمريكيًا.