الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: دولة الاحتلال خارجة عن القانون ولا تُنفذ قرارات دولية

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي هو دولة خارجة عن القانون، ولا تُنفذ قرارات دولية، سواء قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «لدينا 86 قرارًا من مجلس الأمن لم يتحقق منها شيء، وأكثر من 52 قرارًا من الجمعية العامة لم ينفذ منها شيء، وفي ظل هذه الحرب والاعتداء على شعبنا الفلسطيني، فإن هناك قرارين، القرار الأول يتحدث عن إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وهدن إنسانية».

وأكد أستاذ العلوم السياسية أنه لا توجد هدن إنسانية، وآخر هدنة كانت تبادل أسرى في نوفمبر، وحتى الآن هناك مناطق في شمال قطاع غزة لا يصلها الغذاء، وجزء من هذه المناطق وصل إلى حافة المجاعة بكل معنى الكلمة، وتابعنا كيف اضطر سكان بعض هذه المناطق لأكل أعلاف الحيوانات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: هذا واقع، حتى قرارات محكمة العدل الدولية لا توجد لها أذرع لتنفيذ تلك القرارات، وليس لدينا أمل بأن يكون هناك تنفيذ من قبل الاحتلال طالما أن هناك صمتًا أمريكيًا.

محكمة العدل الدولية الاحتلال القدس مجلس الأمن

مواد متعلقة

خبيرة اقتصادية: حجم الاستثمار بلغ 600% بين عامي 2019 و2020

"8 الصبح" يرصد أبرز فعاليات اليوم السادس فى معرض الكتاب (فيديو)

أستاذ بترول: تطبيق قانون الهيدروجين الأخضر يخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين

البيت الأبيض يُشير إلى صفقة تبادل جديدة للمحتجزين بين "حماس" والاحتلال

البيت الأبيض: نعتقد أن طائرة مسيرة واحدة استهدفت قواتنا فى الأردن

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل هاجمت مركزًا استشاريًا عسكريًا إيرانيًا فى سوريا

"الأونروا" تكشف موعد إيقاف نشاطها في غزة

فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة الشدادى الأمريكية فى سوريا بالصواريخ

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس