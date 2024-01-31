الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"8 الصبح" يرصد أبرز فعاليات اليوم السادس فى معرض الكتاب (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

استعرض برنامج «8 الصبح» تقريرًا عن أبزر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه السادس، من الندوات الثقافية التي أقيمت على هامش الفعاليات.


وذكر التقرير مشاهد من ندوة بعنوان «كتاب وجوائز»، ناقشت عددًا من القضايا التراثية والأدب والثقافة والهوية المصرية، أدارها الإعلامي محمد مصطفى شردي.

وقال اللواء مجدي حجازي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن كل الأعمار كانت موجودة داخل القاعة، وجميع أسئلتهم مضمونها الاطمئنان على مصر.

وكان سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، قد قال إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأكبر على مستوى العالم للكتاب العربي، حيث يشهد أكبر عدد من الزوار.

وأضاف عبده، في تصريحات تليفزيونية، أن الزائر يتعامل مع المعرض على أنه متعة ثقافية في رحلة مدتها يوم ويزيد، وليس شراء الكتب فقط، حيث قد تتكرر الرحلة ليوم وأكثر خلال فترة انعقاد المعرض.

وتابع رئيس اتحاد الناشرين: «المعرض يشهد زيارة الأطفال وأفراد الأسرة، وأي شخص يجد متعته وغايته في المعرض، ويشارك فيه في العام الجاري 1200 ناشر من 70 دولة بثقافات مختلفة ومتعددة، وأتمنى من كل مصري أن يزور المعرض».

فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولى كتاب وجوائز

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