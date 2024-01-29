الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: نعتقد أن طائرة مسيرة واحدة استهدفت قواتنا في الأردن

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أفادت فضائية القاهرة الخبارية، نقلًا عن البيت الأبيض، الولايات المتحدة تعتقد أن طائرة مسيرة واحدة استهدفت القوات الأمريكية في الأردن.

وكان أعلن الجيش الأميركي، الأحد، عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 34 آخرين في هجوم استهدف قاعدة للقوات الأميركية في الأردن (البرج تي 22) قرب الحدود السورية، فيما توعد الرئيس جو بايدن بالرد.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، إن 3 من أفراد الخدمة الأميركية قتلوا في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة في شمال شرقي الأردن بالقرب من الحدود السورية.

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