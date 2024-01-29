"الأونروا" تكشف موعد إيقاف نشاطها في غزة

قال المتحدث باسم وكالة "أونروا"، أن الوكالة لن تتمكن من مواصلة خدماتها وعملياتها في قطاع غزة بعد نهاية فبراير إذا لم يتم استئناف تمويلها من جديد، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

اليابان تعلق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وأعلنت اليابان فجر اليوم الاثنين، تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتكون بذلك تاسع دولة تعلق تمويل الوكالة الأممية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، "قررت اليابان تعليق كل تمويل إضافي للأونروا حاليا، بينما تجري الأونروا تحقيقا في الأمر"، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو".