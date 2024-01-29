الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطيران الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية في مناطق متفرقة في غزة

الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي

نفذ صباح اليوم الاثنين، الطيران الإسرائيلي أحزمة نارية في مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ووفقًا للقاهرة الإخبارية، فوقع عدد كبير من الشهداء والجرحى في خان يونس إثر غارات إسرائيلية مكثفة، صباح اليوم.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين منذ، فجر اليوم، إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من منازل المواطنين وتحديدا في حي الرمال المحاصر من قبل الآليات العسكرية، تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية عددا من المواطنين ومقبرة في حي الدرج وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين، كما قصفت عددا من منازل المواطنين في حيي الصبرة والزيتون بالمدينة.

وفي شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا، وأطلقت المدفعية القذئف صوب المواطنين في بيت لاهيا، ما أدى لإصابة العشرات نقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي شمالا.

الطيران الإسرائيلى أحزمة نارية غزة قطاع غزة

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