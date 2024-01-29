الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"زراعة كفر الشيخ" تكشف كواليس استهداف زراعة 100 ألف فدان قطن خلال 2024

قطن
قطن

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تفاصيل استهداف المحافظة زراعة 100 ألف فدان من القطن خلال عام 2024، مشيرا إلى أن المحافظة رائدة في زراعة هذا المحصول، حيث تحتل مكانة كبيرة على مستوى محافظات الجمهورية، بزراعة ثلث المنزرع بهم كل عام، الأمر الذي يجعلنا نهتم بهذا المحصول الاستراتيجي العام.


وأوضح «غريبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على القناة الأولى، أننا نستهدف زراعة 100 ألف فدان من محصول القطن هذا العام، وذلك على نطاق حقول قرى ومراكز كفر الشيخ، موضحًا أن المساحة المستهدفة سوف تكون بزيادة نحو 15%، عن المساحة المنزرعة بالعام المنقضي 2023، التي بلغت 85 ألف فدان قطن.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن أصناف القطن التي يتم زراعتها في حقول محافظة كفر الشيخ، هي «جيزة 96، جيزة 94، جيزة 86»، وهي أصناف طويلة التيلة وفائقة الطول مثل صنف القطن «جيزة 96»، والذي يتم زراعته في حقول المحافظة فقط.

 وكشف وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن الموعد الأنسب لزراعة القطن في حقول الإقليم، من منتصف شهر فبراير المقبل وحتى منتصف شهر مارس من العام الجاري 2024.

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