الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحمل للحرارة وإنتاج عال.. "الزراعة" تكشف مميزات أصناف القطن المصري المستنبطة حديثا

الدكتور مصطفى عمارة
الدكتور مصطفى عمارة

قال الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الاعلامي بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن الاصناف المستنبطة حديثا من القطن يوجد بها ميزة عامة للأصناف، فبما أنها مبكرة النضج فهي توفر في كمية المياه المستهلكة بما يعادل 30%، وهذا يتماشي مع استراتيجية الدولة في انتاج اصناف وتراكيب وراثية تتحمل النقص في كمية المياه وتعطي انتاجية عالية ايضا في نفس الوقت.

 سوبر جيزة 94 يتميز بالتبكير والمحصول العالي وارتفاع معدل الحليج

وقال للدستور انه لقد نجح معهد بحوث القطن في الدفع بعدة أصناف جديدة منها صنف سوبر جيزة 94 من طبقة أصناف طويلة التيلة للوجه البحري يتميز بالتبكير والمحصول العالي وارتفاع معدل الحليج وذو جودة عالية مناسب للجنى الألي.

 جيزة 95 طويلة التيلة للوجه القبلي يحمل نفس المواصفات بل ويتحمل الحرارة ومناسب للجنى الآلي

 والصنف جيزة 95 طويلة التيلة للوجه القبلي يحمل نفس المواصفات بل ويتحمل الحرارة ومناسب للجنى الآلي، ويصلح لعمل نمر غزل متوسطة تناسب السوق المحلى والصنف إكسترا جيزة 96 فائقة الطول والمتانة تصلح للتصدير، وإنتاج الغزول الناعمة والملابس الفخمة، وصنف سوبر جيزة 97 من طبقة أصناف طويلة التيلة للوجه البحري يصلح لصناعة الغزول التي تستخدم في المنسوجات الفخمة والتي تتحمل اجهادات البيئة المختلفة.

 سوبر جيزة 97 واحد من أعلى الإصناف في تاريخ القطن المصري بمتوسط معدلات الإنتاجية 

 وتابع   ان صنف سوبر جيزة 97 تم الدفع به خلال الموسم الماضي بمحافظتي المنوفية والقليوبية، وواحد من أعلى الإصناف في تاريخ القطن المصري من حيث متوسط معدلات الإنتاجية عند بلوغ مرحلة الحصاد، أما الصنف الأخير وهو صنف جيزة 98 طويلة التيلة للوجه القبلي يتميز بالتبكير والمحصول العالي وارتفاع معدل الحليج ويتحمل الحرارة العالية، وارتفاع درجة مقاومته للتغيرات المناخية، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ومتوسط إنتاجيته عند المزارعين تتراوح بين 8 إلى 10 قنطار للفدان.

 فيما نجح بعض المزارعين بالوصول لمتوسط 12 إلى 12.5 قنطار للفدان، ومن المتوقع أن يتم إنتاج تقاوي تكفي لزراعة 2000 فدان، بما يغطي احتياجات كامل محافظة سوهاج في موسم 2024، بالإضافة لأجزاء من أسيوط، أملًا في الوصول لإنتاجية تغطي كامل مناطق مصر العليا بحلول موسم 2025.

الزراعة تكشف مميزات أصناف القطن المصرى المستنبطة

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

عزت إبراهيم: الولايات المتحدة كل ما يعنيها هو تحجيم العمليات العسكرية بغزة

سيدة في دعوى خلع: زوجي يرفض الإنفاق على بيته وطمعان في معاش أمي

فهمى: هناك رسالة للمجتمع الدولى بضرورة تحمل ما يجرى فى القضية الفلسطينية

المحافظات تكتسى بـ«الذهب الأبيض».. إقبال على شراء الأقطان بالخارج.. و«طويل التيلة» يتخطى 18 ألف جنيه

"الزراعة" تكشف تسعير القطن بدون سماسرة أو جلابين

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

جيروزاليم بوست: حماس الفائز الحقيقى فى حرب غزة وتقود مفاوضات إنهاء الحرب

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل