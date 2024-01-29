الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استمرار انخفاض درجات الحرارة.. "الأرصاد" تحذر المواطنين من الطقس

انخفاض درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أنه اعتبارًا من اليوم سيكون هناك مزيد من الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع عبر القناة الأولى، إن هناك زيادة في كميات وفرص سقوط الأمطار، لافتة إلى أن درجات الحرارة تنخفض اليوم عن الأيام الماضية بمعدل 2_3 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، لافتة إلى أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها، لافتة إلى أن المحافظات والمناطق الشمالية سيزيد بها التأثر اليوم بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن هناك نشاط للرياح اليوم في المحافظات الشمالية، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالبرودة، مؤكدة أن سرعة الرياح اليوم تتراوح بين 30_40 كيلو مترا على الساعة.

وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة على الإسكندرية، وقد تصل إلى أمطار رعدية على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم 

القاهرة 16 - 12
الإسكندرية 16- 11
الإسماعيلية 17 - 11
الغردقة 21 -14
أسوان 22 - 10
سوهاج 20 - 8
المنيا 19- 7

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الارصاد

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