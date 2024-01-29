الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متوسطة.. اليوم 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، كما يشهد اليوم طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

سقوط أمطار

واضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وأوضحت أنه أيضًا من المتوقع اليوم نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 70:60 كم/ الساعة وارتفاع الموج من 4:3 أمتار، البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج 2:1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10.