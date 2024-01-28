الأرصاد تحذر: درجات الحرارة غدًا ستكون الأقل منذ بداية فصل الشتاء (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من الغد الإثنين سيكون هناك انخفاض بقيم درجات الحرارة بمعدل من درجتين لـ3 درجات، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، وهي أقل درجة حرارة يتم تسجيلها منذ بداية فصل الشتاء.

نشاط الرياح سيجعلنا نشعر بالبرودة الشديدة من الغد

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن نشاط الرياح سيجعلنا نشعر بالبرودة الشديدة من الغد، وسيؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط،، منوهة بأن يومي الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الأجواء ستكون شتوية بامتياز وبها أمطار وانخفاض للحرارة ونشاط للرياح.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى 9 درجات مئوية، خاصة الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة، موضحة أن الشبورة المائية لن يكون لها تأثير الأيام المقبلة، لكن لن تؤثر على حركة المرور.