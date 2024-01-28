حالة الطقس اليوم الأحد 28-1-2024 فى مصر ودرجات الحرارة بالمحافظات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث عنها في ظل حالة التقلبات الجوية التي نشهدها خلال اليومين الماضيين مع انخفاض درجات الحرارة.



نرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 28-1-2024 في مصر بالقاهرة ودرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.



حالة الطقس في القاهرة اليوم

يكون طقس اليوم الأحد مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، و ليلًا يشهد أجواء شديدة البرودة بداية من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.





ونوهت الأرصاد لزيادة فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.



ووفق هيئة الأرصاد الجوية فإن السحب الممطرة تعاود تأثيرها على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة كما تظل فرص الأمطار قائمة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم



القاهرة العظمى 18 الصغرى 12

العاصمة الإدارية العظمى 18 الصغرى 11

6 أكتوبر العظمى 19 الصغرى 11

بنهــــا العظمى 18 الصغرى 12

دمنهور العظمى 17 الصغرى 11

وادى النطرون العظمى 17 الصغرى 12

كفر الشيخ العظمى 18 الصغرى 12

المنصورة العظمى 17 الصغرى 12

الزقازيق العظمى 17 الصغرى 11

شبين الكوم 17 الصغرى 12

طنطا العظمى 17 الصغرى 11

دمياط العظمى 18 الصغرى 12

بورسعيد العظمى 18 الصغرى 12

الإسماعيلية العظمى 19 الصغرى 11

السويس العظمى 19 الصغرى 11

العريش العظمى 18 الصغرى 10

رفح العظمى 17 الصغرى 09

رأس سدر العظمى 19 الصغرى 10

نخل العظمى 16 الصغرى 04

سانت كاترين العظمى 11 الصغرى 01

الطور العظمى 19 الصغرى 13

طابا العظمى 16 الصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 21 الصغرى 15

الإسكندرية العظمى 18 الصغرى 11

العلمين الجديدة العظمى 18 الصغرى 10

مطروح العظمى 18 الصغرى 10

السلوم العظمى 17 الصغرى 11

سيوة العظمى 18 الصغرى 09

رأس غارب العظمى 20 الصغرى 12

الغردقة العظمى 21 الصغرى 13

سفاجا العظمى 21 الصغرى 13

مرسى علم العظمى 22 الصغرى 14

شلاتين العظمى 24 الصغرى 15

حلايب العظمى 22 الصغرى 16

أبو رماد العظمى 24 الصغرى 16

رأس حدربة العظمى 23 الصغرى 17

الفيوم العظمى 19 الصغرى 08

بني سويف العظمى 19 الصغرى 07

المنيا العظمى 19 الصغرى 07

أسيوط العظمى 19 الصغرى 06

سوهاج العظمى 20 الصغرى 08

قنا العظمى 20 الصغرى 09

الأقصر العظمى 21 الصغرى 09

أسوان العظمى 22 الصغرى 10

الوادي الجديد العظمى 20 الصغرى 07

أبو سمبل العظمى 22 الصغرى 10

