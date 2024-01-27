الأطفال يرتجفون.. تفاقم أزمة النازحين فى غزة بسبب سوء أحوال الطقس

بين سندان النزوح ومطرقة الطقس السيئ، تتفاقم أزمة النازحين في قطاع غزة، بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على قطاع غزة، في ظل عدم وجود أماكن يحتمي فيها النازحون.

وقال محمد أبوناموس، مراسل قناة "الغد"، إن الأمطار تشتد غزارتها وتشتد معها معاناة النازحين في دير البلح، ومخيمها، فلجأ البعض إلى مبنى مستشفى شهداء الأقصى ليحتموا بجدرانه، في ظل عدم وجود أماكن تحميهم من مياه الأمطار الغزيرة.

ولفت "أبوناموس" إلى أن الخيام التي تظل النازحين والملابس والأغطية الشحيحة جدا، جميعها تبلل بمياه المطر، والأطفال يرتجفون في ظل الأمطار الغزيرة والبرد القارس.

وأردف: "النازحون من عائلات مختلفة من شمالي قطاع غزة، ومن المحافظات الوسطى، من نجا منهم من طائرات الاحتلال وقصفها يغرق بمياه الأمطار".

وأشار إلى أن جزءا من معاناة النازحين أنهم يحاولون نقل المصابين والشهداء من خلال عربات كارو يجرها حمار لمساعدة سيارات الإسعاف في نقل المصابين والشهداء.

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