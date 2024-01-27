محلل سياسى فلسطينى: قرار العدل الدولية انتصار واضح للقيم الأخلاقية

قال الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إسرائيل تدابير لحماية الشعب الفلسطيني لن يعجب إسرائيل، لأنها لا تعترف بأنها تبيد الفلسطينيين، وتزعم أنها تدافع عن حقها.

ولفت صافي، خلال مداخلة لبرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن قرار العدل الدولية كان ينقصه المطالبة بوقف إطلاق النار الذي نسعى إليه جميعا، لكن رغم ذلك هو انتصار واضح للقيم الأخلاقية ولمحكمة العدل الدولية، ولإخضاع إسرائيل أن تلتزم بكافة القوانين.

وأضاف أن إسرائيل لا تعطي للقرار مجالا للتنفيذ، لأنها تدرك أن أمريكا تدعمها في كل شىء، وهي التي قدمت لها السلاح والدعم اللوجستي والاقتصادي، وأعطتها الضوء الأخضر.

وأشار إلى أن إسرائيل ملزمة بتنفيذ القرار، لكنها لن تنفذ طالما تأخذ الضوء الأخضر من الدول الداعمة لها مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، ومستمرة في قصف وقتل المدنيين في بيوت الإيواء.