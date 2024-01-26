الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا لم تطلب "العدل الدولية" وقف إطلاق النار صراحة؟.. مفيد شهاب يُفجر مفاجأة

الدكتور مفيد شهاب
الدكتور مفيد شهاب

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي الأسبق، إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية المنوط بها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول، ويكون حكمها نهائيًا وملزمًا، كما أنها تتمتع باختصاص استشاري تعطي آراء استشارية لمنظمات الأمم المتحدة، وهو رأي غير ملزم لكن له قيمة أدبية كبيرة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "ETC"، أنه من حق الدول أن تحيل لها الاختصاص في نظر دعوى معينة، واتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، تنص على أنه من حق أي طرف في الاتفاقية يطلب من محكمة العدل الدولية نظر دعوى منه متعلقة بتنفيذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

اتفاقية منع الإبادة الجماعية جعلت مثول إسرائيل أمام المحكمة وجوبيًا

وعما إذا كان مثول الدولة المتهمة رضائيًا أم وجوبيًا؟، قال إن اللجوء للمحكمة اختياري وليس إجباريًا، إلا لو هناك اتفاقية خاصة تحيل النظر في دعوى معينة، وهو الحاصل في اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تنص على أنه يحق لأي دولة رفع الدعوى بشرط أن تكون الدولة الأخرى طرفًا في الاتفاقية.

ولفت إلى أن إسرائيل كانت تدفع بعدم الاختصاص، لأنها تنكر ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، والمعضلة هنا هل ارتكبت أفعالًا تمثل إبادة جماعية؟، وبالتالي من حق المحكمة نظرها، جنوب إفريقيا تقول نعم، إسرائيل تقول إنها لم ترتكب أي ممارسات وإن الموضوع غير متحقق.

 المحكمة أقرت أن هناك ممارسات مخالفة للاتفاقية

وأوضح شهاب، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم، بشأن الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا تتهم خلالها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، هو بصفة أولية دون أن تدخل في تفاصيل الانتهاكات، والمحكمة أقرت أن هناك ممارسات مخالفة للاتفاقية، وطلبت من إسرائيل أن توقفها فورًا، قرار المحكمة يؤكد على إسرائيل التزامها أن تدخل المساعدات فورًا، وإسرائيل عليها تسهل دخولها وتوزيعها.

وأردف أن قرار المحكمة كأنها تدعو لوقف إطلاق النار بطريق ضمني، لأنه كيف ستدخل المساعدات ويتم توزيعها وتنفيذ كافة التدابير في ظل إطلاق النار؟، مستطردًا: "لكنها لم تطلب ذلك صراحة خشية تفسير القرار بأنه إدانة صريحة وهي مسألة موضوعية تحتاج لسنوات، لذا حافظت المحكمة على الطريقة القانونية لنظر هذا النوع من الدعاوى". 

العدل الدولية محكمة العدل الدولية مفيد شهاب الإبادة الجماعية ضياء رشوان إسرائيل الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا

مواد متعلقة

كيف يؤثر قرار العدل الدولية على إسرائيل وجيش الاحتلال؟.. خبير يجيب

حريق فى سفينة تجارية إثر إصابتها بصاروخ جنوب شرقى عدن باليمن

أسامة السعيد: قرار "العدل الدولية" إدانة معنوية واضحة لإسرائيل وسابقة تاريخية

أحدهم ولد في مصر.. أبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية

بداية محاسبة إسرائيل.. وزير فلسطينى: قرارات "العدل الدولية" واجبة التنفيذ

وزير فلسطينى يكشف آلية تنفيذ قرارات "العدل الدولية" حال استخدمت واشنطن حق الفيتو

بعد قرارات "العدل الدولية".. ما تداعيات امتناع إسرائيل عن التطبيق؟

رئيس جنوب إفريقيا: على إسرائيل الانصياع لقرارات "العدل الدولية"

الأكثر قراءة

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

رد فعل محمد صلاح وزملائه بعد قرار رحيل كلوب عن ليفربول

فى ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسنى.. أبرز صفات أنثى الدلو

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

وثائق سرية تكشف تاريخ المنظمات الصهيونية فى إيران

الجاسوس من الداخل.. دراما إسرائيلية عن عالم الاستخبارات

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع