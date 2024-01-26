لماذا لم تطلب "العدل الدولية" وقف إطلاق النار صراحة؟.. مفيد شهاب يُفجر مفاجأة

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي الأسبق، إن محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية المنوط بها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول، ويكون حكمها نهائيًا وملزمًا، كما أنها تتمتع باختصاص استشاري تعطي آراء استشارية لمنظمات الأمم المتحدة، وهو رأي غير ملزم لكن له قيمة أدبية كبيرة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي ضياء رشوان ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "ETC"، أنه من حق الدول أن تحيل لها الاختصاص في نظر دعوى معينة، واتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، تنص على أنه من حق أي طرف في الاتفاقية يطلب من محكمة العدل الدولية نظر دعوى منه متعلقة بتنفيذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

اتفاقية منع الإبادة الجماعية جعلت مثول إسرائيل أمام المحكمة وجوبيًا

وعما إذا كان مثول الدولة المتهمة رضائيًا أم وجوبيًا؟، قال إن اللجوء للمحكمة اختياري وليس إجباريًا، إلا لو هناك اتفاقية خاصة تحيل النظر في دعوى معينة، وهو الحاصل في اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تنص على أنه يحق لأي دولة رفع الدعوى بشرط أن تكون الدولة الأخرى طرفًا في الاتفاقية.

ولفت إلى أن إسرائيل كانت تدفع بعدم الاختصاص، لأنها تنكر ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، والمعضلة هنا هل ارتكبت أفعالًا تمثل إبادة جماعية؟، وبالتالي من حق المحكمة نظرها، جنوب إفريقيا تقول نعم، إسرائيل تقول إنها لم ترتكب أي ممارسات وإن الموضوع غير متحقق.

المحكمة أقرت أن هناك ممارسات مخالفة للاتفاقية

وأوضح شهاب، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم، بشأن الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا تتهم خلالها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، هو بصفة أولية دون أن تدخل في تفاصيل الانتهاكات، والمحكمة أقرت أن هناك ممارسات مخالفة للاتفاقية، وطلبت من إسرائيل أن توقفها فورًا، قرار المحكمة يؤكد على إسرائيل التزامها أن تدخل المساعدات فورًا، وإسرائيل عليها تسهل دخولها وتوزيعها.

وأردف أن قرار المحكمة كأنها تدعو لوقف إطلاق النار بطريق ضمني، لأنه كيف ستدخل المساعدات ويتم توزيعها وتنفيذ كافة التدابير في ظل إطلاق النار؟، مستطردًا: "لكنها لم تطلب ذلك صراحة خشية تفسير القرار بأنه إدانة صريحة وهي مسألة موضوعية تحتاج لسنوات، لذا حافظت المحكمة على الطريقة القانونية لنظر هذا النوع من الدعاوى".