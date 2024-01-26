أحدهم ولد في مصر.. أبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية

أحدهم ولد في مصر.. أبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارات مثلت انتصارًا تاريخيًا، بقبول دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، شكلًا وموضوعًا، حيث لأول مرة تقف إسرائيل في موضع اتهام، وعجزت عن نفي الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا، والتي توثق جرائم الإبادة.
أبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية
وفي ظل هذا القرار التاريخي، عرضت قناة القاهرة الإخبارية، إنفوجراف لأبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية، وكان من بينهم، قاض فرنسي ولد في مصر عام 1951، وفيما يلي أبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية:
- جوان إي دونوجو رئيس المحكمة، محامية أمريكية ولدت عام 1956، تم انتخابها لرئاسة محكمة العدل الدولية عام 2021، شغلت منصب نائب المستشار العام للخزانة الأمريكية، مستشارة قانونية للرئيس الأسبق باراك أوباما.
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- كيريل جيفورجيان، نائب رئيس المحكمة، ولد في موسكو عام 1953، أصبح نائبًا لرئيسة المحكمة منذ 8 فبراير 2021، شغل منصب المسئول القانوني في الخارجية الروسية، شغل منصب ممثل روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة.
- بيتر تومكا، ولد عام 1956 في سلوفاكيا، تم تعيينه سفيرًا لسلوفاكيا لدى الأمم المتحدة 1990، تم انتخابه نائبًا لرئيس المحكمة عام 2099، تم انتخابه رئيسًا للمحكمة عام 2012.
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- روني إبراهام، فرنسي ولد عام 1951 في مصر، شغل رئيس الهيئة القانونية بالخارجية الفرنسية، شغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية عام 2015، أعيد انتخابه لعضوية محكمة العدل عام 2018.
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- محمد بنونة، ولد عام 1943 في مدينة مراكش بالمغرب، تخرج من أكاديمية القانون الدولي في لاهاي 1970، أصبح ممثلًا دائمًا للمغرب في الامم المتحدة 1998، أصبح قاضيًا في محكمة العدل الدولية عام 2006.
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- عبدالقوي أحمد يوسف، يحمل الجنسية الصومالية، تم انتخابه للمرة الأولى في عضوية المحكمة في 2009، أصبح نائبًا لرئيس المحكمة في عام 2015، شغل منصب رئيس المحكمة في عام 2018.
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- شيويه هانكين ولدن في الصين عام 1955، تم تعيينها سفيرة للصين لدى هولندا في عام 2003، أصبحت أول سفيرة صينية لدى رابطة جنوب شرقي آسيا، تم تعيينها نائبة لرئيس محكمة العدل الدولية 2018.