أحدهم ولد في مصر.. أبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية

أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم، قرارات مثلت انتصارًا تاريخيًا، بقبول دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، شكلًا وموضوعًا، حيث لأول مرة تقف إسرائيل في موضع اتهام، وعجزت عن نفي الأدلة التي قدمتها جنوب إفريقيا، والتي توثق جرائم الإبادة.

أبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية

وفي ظل هذا القرار التاريخي، عرضت قناة القاهرة الإخبارية، إنفوجراف لأبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية، وكان من بينهم، قاض فرنسي ولد في مصر عام 1951، وفيما يلي أبرز المعلومات عن أعضاء محكمة العدل الدولية: