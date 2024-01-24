محمد سليمان: زينهم تجربة مخيفة ولا يشبه أى عمل آخر

قال المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، إن مسلسل زينهم تجربة مختلفة، لأنه جمع أنواع درامية كثيرة في مسلسل واحد، فهو مسلسل اجتماعي كوميدي رومانسي وتشويق وما وراء طبيعة أو رعب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس على شاشة دي إم سي"، إن زينهم كان صعب على مستوى الكتابة، لافتا إلى أن القضايا مأخوذة من كتاب أصدقائي الموتى شكرا للطبيب الشرعي محمد جاب الله، للحفاظ على مصداقية القضايا، لكن الربط بين خيوط الدراما والكوميديا كان صعبا.

وأشار إلى أنه لأول مرة يلجأ لورشة عمل، مردفا: "زينهم كان تجربة مخيفة، لأن موقفي من الورش ليس عظيما، والمشكلة النظر للورش على انها أسرع، بينما الورشة تحتاج وقت أطول لتجميع الخطوط الدرامية، والكتاب فاجأوني بالالتزام، كتبت أول حلقتين وكملنا مع بعض، وكان التحدي في زينهم أنه لا يشبه أي عمل آخر".