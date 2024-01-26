"القاهرة الإخبارية" تكشف مستجدات تحطم طائرة النقل العسكرية فى بيلجورود الروسية

كشف حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية، عن آخر مستجدات حادث إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل- 76"، في مقاطعة بيلجورود الروسية.

وقال، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن خدمة الطوارئ الروسية أعلنت عن إرسال الصندوقين الأسودين، اللذين عثر عليهما الأمن الروسي في مكان تحطم الطائرة، إلى مختبر خاص لكشف ملابسات الحادث والجهة التي وراءه.

نتائج التحقيقات الأولية

ولفت إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن أن المسلحين الأوكران ضالعون في العملية، حيث أكدت وزارة الدفاع الروسية رصد راداراتها إطلاق صواريخ من أوكرانيا في نفس توقيت سقوط الطائرة، وجميع المؤشرات تشير إلى أن أوكرانيا وراء تحطم الطائرة، كما أن هذه الصواريخ تم تسليمها لأوكرانيا من قبل ألمانيا والولايات المتحدة، في وقت سابق قبل الحادث.

وأردف أن روسيا تتهم أوكرانيا بأنها كانت تعلم أن موسكو تنقل جنودًا أوكران لاستبدالهم مع جنود روس، كما أن الخارجية الروسية تؤكد أن ما قامت به أوكرانيا يؤكد أن النظام الأوكراني غير مهتم بشعبه، ويريد تحقيق مصالح الغرب.

وكانت قد سقطت يوم الأربعاء طائرة روسية عسكرية من طراز إليوشن 76 تابعة للقوات الجوية في بيلجورود، وبها 65 أسيرًا، وطاقم من 6 أشخاص و3 آخرين كانوا على متن الطائرة.