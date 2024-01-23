لماذا تحرص مصر على نفى تهريب السلاح إلى غزة؟.. الباز يجيب

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن حرص مصر على نفي الأكاذيب الإسرائيلية بشأن تهريب السلاح لغزة عبر سيناء، ليس خشية الانجرار إلى حرب، ولكن لأن مصر بذلت جهدًا كبيرًا لتأمين حدودها، وأنفقت المليارات، وتم نقل 4 آلاف منزل من أجل تأمين الحدود.

وأردف الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ومن حق هؤلاء أن يتأكدوا أن الجهد الذي بذل لم يكن سدى، وأن حدود البلد تم تأمينها.

ولفت إلى أن إسرائيل تلقي بفشلها على مصر، والمواطن من حقه التأكد أن الأموال أنفقت في تأمين الحدود وليس بلا جدوى، فحربنا ضد الإرهاب، ارتقى خلالها 3 آلاف شهيد دفعوا أرواحهم ثمنا لتأمين البلاد، بالإضافة لـ 13 ألف مصاب، وإنفاق قرابة 80 مليار جنيه في الحرب ضد الإرهاب.

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