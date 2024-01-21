جالانت يلوح بتوسيع العملية العسكرية فى خان يونس إلى مناطق أخرى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع قريبًا إلى مناطق أخرى.

وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الدخان سيظل يغطي قطاع غزة حتى يحققوا أهدافهم.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن رفضه شروط حماس لصفقة تبادل المحتجزين، وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية، بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين.

وتواصل مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل الضغط على حركة حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات، للإفراج عن كامل المحتجزين مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإنهاء الحرب، بينما رفض كل من إسرائيل وحماس العديد من المقترحات التي لا تتوافق مع أهدافهم في هذه الحرب.