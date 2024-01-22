الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تراجع القدرات العسكرية البريطانية.. هل المملكة قادرة على مساندة حلفائها في عمليات البحر الأحمر؟

القدرات العسكرية
القدرات العسكرية البريطانية

أكد محمد مصطفى أبوشامة الخبير الإعلامي، أن القوات البريطانية تحتاج إلى تطوير أدائها، مشيرًا إلى أن قرارها الأخير بإنفاق 514 مليون دولار لتحديث نظام صاروخي تستخدمه البحرية الملكية لاستهداف طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر، يؤكد ذلك.

 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن القوات البريطانية تعاني من عدم جاهزية كاملة للعمليات التي تتم في البحر الأحمر بالتعاون مع الولايات المتحدة تحت ما يسمى بتحالف الازدهار، وهو يعتمد على القوات البريطانية والأمريكية ودعم من القوات الفرنسية والهولندية المتواجدة في المنطقة.

وأشار إلى أن القوات البريطانية تعاني من ضعف وتراجع القدرات العسكرية بشكل عام، وخفض النفقات أضعف من قدرتها على مساندة الحليف.

ونوه بأن هناك تعقيد للأمور على مستوى حماية الملاحة في البحر الأحمر، وعلى مستوى المصالح الكثيرة المرتبطة في الممر المائي المهم، الذي استدعى انضمام أكثر من 20 دولة، مشيرًا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وصف المنطقة أنها برميل وقود قابل للاشتعال في أي لحظة. 

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