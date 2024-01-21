نتنياهو يرفض شروط حماس لصفقة تبادل المحتجزين

أعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، رفضه شروط حماس لصفقة تبادل المحتجزين، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت عن كواليس إحياء مفاوضات إنهاء الحرب في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين، حيث تواصل مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل الضغط على حركة حماس، للعودة إلى طاولة المفاوضات، للإفراج عن كامل المحتجزين، مقابل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وإنهاء الحرب.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين مشاركين في المفاوضات، أن إسرائيل وحماس رفضتا العديد من المقترحات التي لا تتوافق مع أهدافهما في هذه الحرب.