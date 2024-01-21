الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: أمريكا طلبت توضيحات من إسرائيل بشأن تفجير مبنى جامعة فلسطين

تفجير مبنى جامعة
تفجير مبنى جامعة فلسطين

أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن الولايات المتحدة طلبت توضيحات من إسرائيل بشأن تفجير مبنى جامعة فلسطين في غزة، الخميس الماضي.

ونسف جنود الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، مبنى جامعة الإسراء جنوبي قطاع غزة، ودمروا مبنى الدراسات العليا وكليات البكالوريس الرئيسي.

وأدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فلسطين، قيام الاحتلال الإسرائيلي بتفجير جامعة "الإسراء" في قطاع غزة. 

وذكرت الوزارة- في بيان صحفي اليوم الجمعة- أن ذلك يأتي استمرارا للمشهد التدميري الذي يستهدف مؤسسات التعليم العالي، حيث استهدف الاحتلال في وقت سابق عددا كبيرا من مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، ودمرها بشكل كلي أو جزئي، ضمن الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

لحظة تدمير إسرائيل المبنى الرئيسى لجامعة الإسراء جنوبى مدينة غزة (فيديو)

القاهرة الإخبارية تفجير مبنى جامعة فلسطين الخميس غزة الإحتلال الإسرائيلي

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