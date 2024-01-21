الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا قامت كوريا الشمالية باختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء؟

أسلحة نووية
أسلحة نووية

أكد تاي راي كيم، الباحث في الدراسات الكورية، أن كوريا الشمالية اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء ردًا على مناورات بحرية مشتركة أجرتها واشنطن وسيول وطوكيو.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على مدار 72 عامًا لم يحدث تصعيد إلا في 15 يناير، وقامت كوريا الجنوبية واليابان بعمل التدريبات المشتركة في المياه الدولية لمدة 3 أيام، في 19 يناير قامت كوريا الشمالية باختبار  نظام أسلحة نووية تحت الماء.

ولفت إلى أن كوريا الجنوبية كانت مستعمرة احتلتها الولايات المتحدة، وفي 1905 كان هناك حرب لتحرير الشعب الكوري من الولايات المتحدة، وأشار إلى أن العام الماضي قام سفير كوريا بوصف كوريا الجنوبية مستعمرة تعمل لصالح الولايات المتحدة، وقال إن الحديث عن سيطرة كوريا الشمالية عليها بالقوة هو من قبيل التمويه.

كوريا الشمالية أسلحة نووية واشنطن وسيول وطوكيو العالم شرقا القاهرة الإخبارية

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