هل اليابان مهددة بالتعرض لتسونامى جديد؟

قال رجيب شو، أستاذ الكوارث بجامعة كيو، إنهم يتوقعون حدوث أي تسونامي ضخم، خاصة بعد تعرض اليابان مؤخرا لزلزال بمعدل 7.6 على مقياس ريختر.

أضاف شو، خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي زلزال قادم تحت البحر سيكون هناك إمكانية لحدوث زلزال ضخم، لافتا إلى أن اليابان تعرضت مؤخرا لزلزالين ضخمين، أحدهما في مايو الماضي، والآخر في ديسمبر، وكلاهما في المكان ذاته.

وأوضح أن بؤرة الزلزال الأخير كانت على بعد 20 كيلومترًا من العمق، ولكن إذا وقع في البحر، ربما يكون هناك احتمالية لحدوث تسونامي، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد في اليابان والتي حذرت من إمكانية حدوث تسونامي.

أشار إلى أن أكبر تسونامي حدث في 2011، وكانت الموجة تذهب وتعود بين اليابان وكوريا الجنوبية والصين، والساحل الشمالي، لافتا أن تسونامي وارتفاعه يزدادان لأنه في المساء يتأثر بالمد والجزر وهناك العديد من توابع الزلزال.