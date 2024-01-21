طلاب بمنطقة وسط اليابان التى ضربها زلزال يتركون أسرهم لمواصلة الدراسة

غادر أكثر من 100 طالب من المدارس المتوسطة، مقاطعة "إيشيكاوا" التي ضربها الزلزال بوسط اليابان، وأسرهم، اليوم الأحد، للتوجه إلى منشأة تبعد حوالي 100 كيلومتر لمواصلة دراساتهم.

جاء النقل المؤقت لحوالي 140 طالبا من مدينة "سوزو" وبلدة "نوتو" بعد تحرك مماثل من قبل طلاب من مدينة "واجيما" بالمقاطعة، الأسبوع الماضي، في أعقاب الزلزال بقوة 7.6 درجة الذي ضرب شبه جزيرة نوتو بالمقاطعة الواقعة على ساحل بحر اليابان، يوم رأس العام الجديد، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

فتح جميع المدارس المتوسطة

وعلى الرغم من أنه من المقرر إعادة فتح جميع المدارس المتوسطة في "سوزو" و"نوتو" بحلول غد الإثنين، إلى جانب المدارس الابتدائية، إلا أن أولياء أمور بعض الطلاب طلبوا عملية النقل؛ لضمان تمكنهم من الدراسة في بيئة مجهزة بشكل مناسب.

وكانت حكومة مقاطعة "إيشيكاوا" اليابانية قد ذكرت أن أكثر من 30 ألف منزل بالمقاطعة تضرر بسبب زلزال شبه جزيرة "نوتو" بوسط اليابان، الذي وقع في الأول من يناير.

وطبقا لحكومة مقاطعة "إيشيكاوا" فإن إجمالي عدد المنازل التي تضررت بسبب الزلزال، الذي بلغت شدته 7.6 درجة، 31 ألفا و670 منزلا، حتى الساعة الثانية بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي.

وبلغ عدد القتلى في الزلزال 232، دون تغيير عن أمس الأول الجمعة، وما زال عدد الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين عند 22 شخصا.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ تمشيط المناطق القريبة من مركز الزلزال المدمر، فيما يستمر عدد القتلى في الارتفاع.

تحذير هيئة الأرصاد اليابانية

وفي وقت سابق دعت السلطات اليابانية، السكان في المناطق الساحلية إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى المناطق المرتفعة بعد أن ضرب زلزال مدمر بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر وسط اليابان.

وتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عالية بلغ ارتفاعها أكثر من متر، وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية في البداية من حدوث موجات تسونامي عالية للغاية قد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، إلا أنها عدلت من هذا التحذيرلاحقًا لتقول إنها تتوقع حدوث موجات تسونامي ولكن بارتفاع قد لا يتجاوز ثلاثة أمتار.