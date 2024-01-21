صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة.

وأضافت صحة غزة، عبر حسابها بتطبيق "تيليجرام"، اليوم الأحد، أن تلك المجازر راح ضحيتها 178 شهيدًا و293 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

طواقم الإسعاف والدفاع المدني

وأوضحت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25 ألفًا و105 شهداء، و62681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

قبول حل الدولتين للإسرائيليين

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، أمس، أن الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته، ووصف أي إنكار لهذا الحق بأنه غير مقبول.

وقال جوتيريش إن رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة أمر غير مقبول، مضيفًا أن هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته.

وما بين بحث نتنياهو عن تحقيق النصر الكامل وضرورة التأكد من أن حماس لم تعد تمثل تهديدًا لأمن إسرائيل، تتواصل الحرب ليس فقط في غزة ولكن على جبهات عدة أخرى، وتتزايد معها المخاوف من اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة المشتعلة بالفعل إلى دوامة من الفوضى ربما يخرج الكل خاسرًا فيها.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بخطورة بالغة لانتقال إسرائيل إلى مرحلة إفراغ مدينة غزة من سكانها عنوة وبقوة السلاح في إطار جريمة التهجير القسري والإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.