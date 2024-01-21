الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب: الولايات المتحدة أصبحت "مزبلة للعالم" بسبب بايدن

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال  الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أصبحت مزبلة للعالم نتيجة لعدم كفاءة الرئيس جو بايدن.

وقال دونالد ترامب إن الديمقراطية في الولايات المتحدة في خطر بسبب عدم كفاءة بايدن.

وأوضح "ترامب" أمام حشد من أنصاره في نيو هامبشاير: تحت قيادة بايدن، أصبحت الولايات المتحدة مكبًا نفايات لبقية العالم. 

ومن المقرر أن تعقد الولاية الثلاثاء المقبل انتخابات تمهيدية حزبية سيقرر فيها الجمهوريون من يجب ترشيحه في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

وأعرب الرئيس السابق عن خيبة أمله من أن أنصار الديمقراطيين سيتمكنون أيضًا من التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير، قائلًا إن ذلك سيفيد منافسته السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. 

ووفقًا لترامب، فهي تستخدم أموال الديمقراطيين المتطرفين، ويريدها خصومها أن تفوز بالترشيح لأنهم يستطيعون بعد ذلك الفوز بسهولة في الحملة التمهيدية ضدها. أما المنافس الآخر، وهو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، فقد "انتهى" بالفعل، وفقًا لترامب.

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تقرير أمريكى: طريق فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية صعب

المحكمة العليا الأمريكية

والأربعاء الماضي أعلنت ولاية مين الأمريكية، عن أنها علقت قرارها بمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الترشح في الانتخابات التمهيدية، حتى تتخذ المحكمة العليا الأمريكية قرارًا في قضية مماثلة في ولاية كولورادو.

وستتناول المحكمة العليا الأمريكية قريبًا مسألة ما إذا كان يمكن إزالة الرئيس السابق من بطاقات الاقتراع للانتخابات التمهيدية الداخلية للحزب من أجل الترشح للرئاسة في ولاية كولورادو. ومن المقرر عقد جلسة للمحكمة العليا الأمريكية لبحث القرار في ولاية كولورادو في 8 فبراير.

وفي نهاية ديسمبر، استبعدت كولورادو ترامب في البداية من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. واتبعتها ولاية مين. وقام محامو ترامب بالاستئناف ضد القرارين. وتم تعليق القرارين في كلتا الولايتين حتى يتم استكمال عملية الاستئناف.

وسيحدد قرار المحكمة العليا الأمريكية على الأرجح كيفية التعامل مع مشاركة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات الأخرى.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب الرئيس جو بايدن الديمقراطية الانتخابات التمهيدية

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ترامب: الولايات المتحدة أصبحت "مزبلة للعالم" بسبب بايدن

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