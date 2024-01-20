تقرير أمريكى: طريق فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية صعب

قالت قناة "سي إن بي سي 18" الأمريكية، إن فوز دونالد ترامب في المؤتمر الحزبي في ولاية أيوا بنسبة 51% من الأصوات، وحصوله على 20 مندوبا، يمنحه الأفضلية قبل موسم الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، الذي بدأ الآن رسميًا في ظل احتدام السباق نحو انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فاز في الانتخابات الحزبية الرئاسية في ولاية أيوا بنسبة 51% في وقت سابق من هذا الأسبوع، متغلبا بسهولة على أقرب منافسيه، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (21%)، وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي (19%).

فرص ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

وأشارت القناة في تقرير لها، بعنوان: "انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. طريق دونالد ترامب الصخري إلى الترشيح"، إلى أن ترامب لا يزال يواجه العديد من العقبات التي تجعل طريقه أكثر صعوبة ليصبح المرشح للجمهوريين في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 في نوفمبر المقبل، من بينها دعاوى قضائية وشكاوى رسمية أمام مسئولي الانتخابات في 19 ولاية أخرى على الأقل.

وفي الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية، تجري الولايات الأمريكية عادة الانتخابات التمهيدية قبل حوالي 6 إلى 9 أشهر من الحدث الرئيسي. خلال هذه الانتخابات التمهيدية، يقوم الناخبون باختيار مرشحيهم من خلال الاقتراع السري، وتنظر الولاية في النتائج لتخصيص مندوبين للمرشحين الفائزين.

بالإضافة إلى الانتخابات التمهيدية، تنظم عدة ولايات مؤتمرات حزبية في الأشهر التي تسبق الانتخابات الرئاسية. يتم تنظيم هذه المؤتمرات الحزبية من قبل الأحزاب السياسية، على عكس الانتخابات التمهيدية، التي ينظمها مسئولو الانتخابات في الولاية.

وحسب التقرير المؤتمرات الحزبية هي عبارة عن رفع الأيدي، حيث يقوم الناخبون المنتمون إلى حزب ما باختيار مرشحهم المفضل. في نهاية المطاف، يتم تحديد توزيع المندوبين على المرشحين من خلال عدد الأصوات التي يحصلون عليها في التجمع الحزبي.

من هم المندوبون في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024؟

يتم تعيين المندوبين كممثلين للأحزاب السياسية، الذين سيمثلون دولتهم في المؤتمر الوطني للحزب. في هذه الحالة، مع ترشح الرئيس الحالي جو بايدن كمرشح بلا منازع عن الحزب الديمقراطي، سيعقد الحزب الجمهوري مؤتمره الوطني، المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في يوليو.

وللفوز بترشيح الحزب الجمهوري، يجب أن يحصل المرشح على دعم 1215 مندوبا.

الطريق إلى الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

في هذا الإطار، قالت "سي إن بي سي 18"، إن ترامب يواجه سلسلة من التهم الجنائية لدوره المزعوم في أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، بالإضافة إلى عدد من القضايا أمام المحاكم المدنية، لافتة إلى أنه أكثر من مجرد توجيه الضربات خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، كان ترامب يتنقل بين المحاكم في موسم الانتخابات هذا.

وأضافت: "علاوة على ذلك، تم منع ترامب من الظهور في بطاقات الاقتراع الأولية في كولورادو وماين، مع وجود دعاوى قضائية وشكاوى رسمية أمام مسؤولي الانتخابات في 19 ولاية أخرى على الأقل. وحتى لو نجح بعضها، فإن ذلك يجعل طريق ترامب إلى أن يصبح المرشح الجمهوري أكثر صعوبة بكثير".

وأشارت إلى أن كولورادو لديها 37 مندوبا، وماين لديها 20. ومع وجود 20 مندوبا من ولاية أيوا، يحتاج ترامب إلى 1195 مندوبا إضافيا. حتى مع استبعاد 57 مندوبًا من كولورادو وماين، فإن هذا يعني 1148: ليس أمرًا لا يمكن التغلب عليه، ولكنه يعتمد كليًا على نتيجة ليس فقط محاكماته الجنائية ولكن أيضًا محاولات استبعاده من الاقتراع في الولايات الأخرى.

ملاحقة قاعدة ترامب خطأ

في حين أن هناك بالتأكيد ديمقراطيين سيحتفلون بالأشياء التي تسير ضد ترامب، قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، إن إنجازات ترامب، على الرغم من مشاكله، لا ينبغي التقليل من أهميتها، وحذر الديمقراطيين من ملاحقة قاعدة دعم ترامب.

وقال ديمون إن الديمقراطيين يجب أن يكونوا "أكثر احترامًا" لمؤيدي ترامب وأشار إلى أن الانتقادات الحالية تربط بشكل خاطئ MAGA بشخصية ترامب وشخصيته، ما قد يؤدي إلى تنفير جزء كبير من الناخبين.

وقال ديمون لبرنامج “Squawk Box” على قناة CNBC على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "أتمنى أن يفكر الديمقراطيون بعناية أكبر عندما يتحدثون عن MAGA".