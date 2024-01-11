الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محللة: شعبية ترامب لم تتأثر بالقضايا والناخب الأمريكى يعلق الآمال عليه اقتصاديًا 

هديل عويس
هديل عويس

قالت هديل عويس، كاتبة ومحللة سياسية، إنه يوجد قضايا جنائية كثيرة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ولكن قضية نيويورك ليست واحدة منها، مؤكدة أنه رغم القضايا الكثيرة المرفوعة ضد ترامب، إلا أن شعبيته لم تتأثر.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية أية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الناخب الأمريكي يرى أن ترامب شخصية اقتصادية ناجحة وهذا ما يريده، موضحة أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن "ترامب"، متقدم على جو بايدن بعكس استطلاعات 2020.

هناك اعتقاد أن بايدن جر الاقتصاد الأمريكي لوضع سيئ

وأكدت أن الناخب الأمريكي يعلق الآمال على ترامب اقتصاديًا لأن دين الولايات المتحدة تعدى الحدود وهناك ضغوط كبيرة بالتالي يصدق تصريحات ترامب بأنه لو عاد للبيت الأبيض سترتفع الأسهم الأمريكية وستنتهي الضغوط لأن هناك اعتقادًا أن بايدن جر الاقتصاد الأمريكي لوضع سيئ. 

محللة سياسية دونالد ترامب شعبيته الناخب الأمريكي الآمال اقتصاديا جو بايدن

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