الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

محكمة في واشنطن تنظر في حصانة الرئيس الأمريكي السابق ترامب من المحاكمة

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي السابق ترامب

أعلنت محكمة في الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الثلاثاء، عن انتظار حصانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من المحاكمة.  

ووفقاً شبكة سي بي إس، من المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة لاستئناف الحصانة في قضية التدخل في الانتخابات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس السابق جلسة استماع يوم الثلاثاء بشأن ما إذا كان من الممكن مقاضاة جهوده جنائيا بتهم فيدرالية. 

محكمة استئناف فيدرالية 

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تدرس محكمة استئناف فيدرالية ما إذا كان من الممكن محاكمة دونالد ترامب جنائيًا بتهم اتحادية بشأن جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 لأنها تضمنت إجراءات تتعلق بمنصبه قام بها عندما كان لا يزال رئيسًا.

وأضاف أن القرار الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف في واشنطن بعد جلسة الاستماع صباح الثلاثاء – والتي قال الرئيس السابق على منصة الحقيقة الاجتماعية الخاصة به إنه سيحضرها – والمدة التي يستغرقها إصدار الحكم، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المحاكمة المقررة في مارس. 

واستأنف ترامب قضيته المتعلقة بالتدخل في الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي بعد أن رفض قاضي المحاكمة جهوده لإسقاط التهم على أساس أنه يتمتع بالحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية.

قدمت حجة محامي ترامب تفسيرًا شاملاً للسلطة التنفيذية التي اعتبرت أن جميع أفعاله لعكس هزيمته الانتخابية في عام 2020 تقع ضمن "المحيط الخارجي" لواجباته كرئيس وبالتالي كانت محمية.

وسرعان ما تم رفض اقتراح ترامب من قبل قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان، التي كتبت في رأي مصاحب للحكم أن لا دستور الولايات المتحدة ولا السابقة القانونية تدعم مثل هذا التوسع الاستثنائي لسلطة ما بعد الرئاسة.

وكتب تشوتكان: “مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها الرئيس الحالي، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح تصريحًا مدى الحياة بالخروج من السجن مجانًا”، كما انه "لا يتمتع الرؤساء السابقون بأي شروط خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الجنائية الفيدرالية."

وكان محامو ترامب يتوقعون دائمًا أن يخسروا محاولتهم الأولية لإسقاط التهم، والتي من المقرر أن تتم محاكمتها في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن في 5 مارس، وأن يستخدموا عملية الاستئناف كاستراتيجية نهائية لتأخير القضية لأطول فترة ممكنة.

ولم يُخفِ ترامب أن استراتيجيته في جميع قضاياه الوشيكة هي التأجيل، من الناحية المثالية إلى ما بعد انتخابات 2024 في نوفمبر، على أمل أن يمكّنه الفوز بإعادة الانتخاب من احتمال العفو عن نفسه أو توجيه المدعي العام لإسقاط التهم. .

وكانت المحاولة الواضحة لدرء المحاكمة الوشيكة دفعت المستشار الخاص، جاك سميث، إلى محاولة القيام بخطوة نادراً ما تطلب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة حل مسألة الحصانة الرئاسية قبل أن تصدر دائرة العاصمة حكمها الخاص.

أوضح ممثلو الادعاء في ملفهم أمام المحكمة المكون من 81 صفحة أنهم يريدون تجاوز محكمة الاستئناف الأدنى درجة لأنهم كانوا قلقين من أن العملية - تحديد مواعيد جلسات الاستماع وانتظار الأحكام - ستؤدي بالتأكيد إلى تأخير موعد المحاكمة.

لكن المحكمة العليا رفضت الاستماع إلى الأمر الشهر الماضي، وأعادت القضية مرة أخرى إلى دائرة العاصمة، وطلبت من لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، وهم فلورنس بان وميشيل تشايلدز وكارين هندرسون، إصدار قرارها الخاص أولاً. 

وفي غضون ذلك، تظل القضية المرفوعة ضد ترامب مجمدة.

محكمة واشنطن الرئيس الامريكي حصانة ترامب المحاكمة

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