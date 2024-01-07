الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمين ولاية ميسورى يهدد بمنع بايدن من المشاركة فى الانتخابات التمهيدية بالولاية

جو بايدن
جو بايدن

هدد أمين ولاية ميسوري، جاي أشكروفت، بمنع الرئيس جو بايدن من خوض الانتخابات التمهيدية ما لم تُعِد المحكمة العليا منافسه دونالد ترامب إلى الانتخابات في ولايتي كولورادو وماين.

وكتب أشكروفت على صفحته على منصة "إكس": "ما حدث في كولورادو وماين أمر مشين ويقوض جمهوريتنا، وبينما أتوقع أن تراجع المحكمة العليا هذا الأمر، فإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الأمناء سيتدخلون ويضمنون تطبيق المعيار القانوني الجديد لترامب على بايدن بالتساوي".

وينص التعديل على أنه لا يمكن لأي شخص أن يشغل أي منصب في خدمة الولايات المتحدة أو أي دولة معينة، بعد أن أقسم الولاء، "ثم شارك في التمرد ضد الولايات المتحدة، أو قدم العون أو المساعدة لأعدائها".

وتم إجراء هذا التغيير في القانون الأساسي بعد الحرب الأهلية 1861-1865 للحد من حقوق السياسيين الذين شاركوا في المواجهة المسلحة.

ونظر قضاة كولورادو وماين في أسباب عزل الرئيس السابق بسبب تورطه المزعوم في "التمرد" (اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021)، في محاولة لعرقلة موافقة الكونجرس على الفوز الانتخابي لمنافسه الديمقراطي بايدن.

وقدم محامو ترامب الاستئناف ضد قرار المحكمة العليا في كولورادو، لكن القضية لم يتم عرضها رسميا من قبل المحكمة. 

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