الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى زيارته الأولى لأيوا.. ترامب يصوب بندقيته الانتخابية نحو بايدن ونيكى هيلى

بايدن و نيكي هيلى
بايدن و نيكي هيلى

صوب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في زيارته الأولى هذا العام لولاية أيوا، بندقيته الانتخابية صوب غريمه اللدود، الرئيس جو بايدن، ومنافسته للترشح عن الحزب الجمهوري نيكي هيلي.

ورد الرئيس السابق على بايدن الذي حذر من المخاطر التي قد تحدث في حالة انتخاب ترامب لولاية ثانية خلال فعالية في بنسلفانيا أول أمس الجمعة. 

وانتقد بايدن بشكل خاص سلوك ترامب في السادس من يناير كانون الثاني 2021، عندما هاجم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي بينما كان المشرعون يصدقون على فوز بايدن في انتخابات عام 2020.

وقال ترامب أمام مؤيديه خلال التجمع الحاشد الذي تم تنظيمه بالريف الشمالي الغربي لولاية أيوا "لم يتحسن أي شيء في عهد جو بايدن المحتال، كل شيء في حالة من الفوضى".

كما هاجم ترامب منافسته هيلي التي عملت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمدة عامين خلال فترة ولايته،  ورغم تخلف هيلي عن ترامب بأكثر من 30 نقطة في ولاية أيوا، فإنها تتفوق عليه في ولاية نيوهامبشير.

وقال ترامب: “نيكي هيلي كانت في جيب مانحي إقامة الحدود المفتوحة طوال حياتها المهنية”، ورد فريق هيلي مستشهدا بسجلها في ولاية ساوث كارولاينا حيث كانت حاكمة.

وقالت مديرة الاتصالات في الفريق "ربما لا يتذكر دونالد ترامب أن نيكي هيلي مررت أحد أكثر قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية صرامة في البلاد في عام 2011، لأنه كان لا يزال ليبراليا في مدينة نيويورك".

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. إيران: اعتقال 23 من داعش خططوا لهجمات فى كرمان

فى زيارته الأولى لأيوا.. ترامب يصوب بندقيته الانتخابية نحو بايدن ونيكى هيلى

صابرين: "كلنا أقباط مصر.. والمسلمين والمسيحيين عايشين فى بيت واحد"

إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 7 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة