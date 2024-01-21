الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يكشف تفاصيل جديدة عن عدد قتلاه فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشف  الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 531 عسكريًا، والجرحى إلى 2665 منذ بدء الحرب على قطاع غزة .

وقال الاحتلال إن اللواء احتياط أوريل أفيعاد سيلفرمان، البالغ من العمر 23 عامًا، قتل خلال معارك غزة أمس السبت، وهو من موشاف ناحاليم، مقاتل في الكتيبة 7421، لواء كريثي (4).

وزارة الدفاع الإسرائيلية

وأشار  موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن من بين المصابين منذ بداية الحرب 1568 جنديًا إصاباتهم طفيفة، و692 متوسطة و405 خطيرة.

انطلاق العملية البرية في القطاع

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش منذ انطلاق العملية البرية في القطاع في الـ27 من أكتوبر الماضي 1207 جنود بينهم 544 إصاباتهم طفيفة، و411 متوسطة و252 حرجة.

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معلومات إسرائيلية وأجنبية

وتشير معلومات إسرائيلية وأجنبية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميًا.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق عن مقتل رقيب من صفوفه في قطاع غزة لتصل حصيلة قتلاه إلى 530 منذ الـ7 من أكتوبر.

القصف الإسرائيلي على القطاع

أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة  عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 24927 شهيدًا، والجرحى إلى 62388 منذ الـ7 من أكتوبر.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ106 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع وتتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن التسوية في قطاع غزة لا تزال بعيدة.

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم السادس بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

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