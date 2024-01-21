الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة الخليل برفقة آليات ثقيلة

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

 

وأكد مراسل وكالة وفا الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من آلياتها العسكرية والثقيلة، برفقة رافعة ومضخة وخلاطة باطون، رأس الجورة مدخل مدينة الخليل الشمالي، وأغلقت عدة طرق في المكان، ومنعت المواطنين الدخول والخروج إلى عدة أحياء في المدينة.

 

وأضاف أن قوات الاحتلال جابت عدة شوارع بطريقة استفزازية، وتمركزت حتى اعداد هذا الخبر في الطريق الرابط رأس الجورة بمنطقة بئر المحجر، وداهمت منزل الشهيد نصر الله القواسمي، الذي أخذت قياساته وقياسات منزلي الشهيدين عبد القادر القواسمي، وحسن قفيشة، في 30 ديسمبر الماضي بعد أن حطمت أبوابها، تمهيدا لهدمها.

 

يشار إلى أن الشهداء الثلاثة المذكورين ارتقوا برصاص الاحتلال عند حاجز النفق العسكري جنوب مدينة القدس في 16 نوفمبر الماضي.

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