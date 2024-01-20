السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يطلق عمليات "وعد الحق" فى ديالى لمواجهة داعش

جيش العراق
جيش العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، عن انطلاق عمليات "وعد الحق" في قاطع عمليات ديالى.

وذكرت القيادة، في بيان، أنه استمرارًا لنهجها التعرضي وعملياتها النوعية بإرباك حركة خلايا التنظيم الإرهابي داعش وقتل عناصره المنهزمة، وباستخدام قطعات برية وجوية وقطعات النخبة، بدأت قيادة العمليات المشتركة عمليات "وعد الحق" في قاطع عمليات ديالى.

وأوضح البيان: وقد باشرت قواتنا الجوية بتوجيه ثلاث ضربات ماحقة ضد أوكار العدو ومضافاته بالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة، وما زالت عملياتنا مستمرة.

وأكدت القيادة أن القوات الأمنية التي صممت على إزالة الإرهاب بكل أشكاله ستستمر بتعقبه ومتابعة عناصره وأوكاره حتى القضاء عليه.

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السلطات العراقية تنفى دخول أى قوات إضافية أجنبية إلى العراق

مواجهة تنظيم داعش من العراق

والخميس الماضي، جدّد رئيس الوزراء العراقي، محمّد شياع السوداني، دعوته إلى رحيل التحالف الدولي المُشارك في مواجهة تنظيم "داعش" من العراق، معتبرًا أنّ انتهاء مهمّة هذه القوات الأجنبية ضرورة لأمن البلاد واستقرارها.

وقال السوداني إنه لم تعد هناك أي مبررات لوجود التحالف الدولي، مضيفًا: اليوم الموقف الأمني بشهادة كل المختصين في العراق ولدى الأصدقاء هو أن داعش لا يمثل تهديدًا للدولة العراقية.

لكنّ المتحدّث باسم البنتاجون قال، الخميس، إنّه ليس على علم بأيّ طلب رسمي من الجانب العراقي.

وتنشر واشنطن زهاء 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا، في إطار مكافحة تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ عام 2014.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم أواخر عام 2017، لكنه لا يزال يحتفظ ببعض الخلايا في مناطق نائية وبعيدة في شمال البلاد، تشنّ بين حين وآخر هجمات ضد الجيش والقوات الأمنية.

وفي أواخر عام 2021، أعلن العراق عن انتهاء المهمّة "القتالية" للتحالف، وتحوّلها إلى مهام "استشارية".

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار هذا التحالف.

قيادة العمليات المشتركة العراق وعد الحق عمليات ديالى تنظيم داعش

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