فصائل عراقية: قصفنا قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق بطائرات مسيرة

أعلنت فصائل عراقية، قصف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق بطائرات مسيرة، وفقا لعاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

رئيس الوزراء العراقى: إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق.

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، أن الشعب العراقي خرج منتصرًا على المحن التي واجهت البلاد طوال السنوات الماضية. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح رئيس الوزراء العراقي، بعد الاعتداءات التي حدثت على المقرات العراقية فنحن سندخل بحوار لترتيب جدول لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق، مضيفًا: هذا هو مطلب شعبي رسمي وجادون بهذا الأمر، وانتهاء مهام التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق واستمرار العلاقات الطيبة بين العراق ودول التحالف.