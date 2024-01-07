تدمير 3 أوكار لتنظيم داعش فى محافظة ديالى العراقية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش" في محافظة ديالي.

وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، اليوم السبت، أن الطيران العراقي شن غارة جوية استهدفت ثلاثة أوكار للإرهاب في قطاع عمليات ديالى، وذلك بمعلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة.

وشدد البيان على "أن الأبطال الذين دمروا أوكار "داعش" وحققوا هذه الإصابات المباشرة بالعناصر الإرهابية المنهزمة، سيمضون في ذات الطريق، ويستهدفون أوكار العدو وصولًا إلى التطهير الكامل لترابنا الوطني".