الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيًا من مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت علي النجادة، عقب دهم منزله وتفتيشه في منطقة عرب النجادة بالبادية بمسافر يطا.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال فتشت عددًا من المنازل في المنطقة ذاتها، وعبثت بمحتوياتها.

كما اقتحم مستعمرون تجمع اغزيوي، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وأشجارهم، وتقطيع سياج تعود ملكيته لـ محمد موسى مخامرة، واقتحموا منزل خضر النواجعة، وأحمد النواجعة، وهددوهم بالقتل، إن لم يرحلوا عن مساكنهم في قرية سوسيا بمسافر يطا.

اقتحام أحياء في مدينة الخليل

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، منها: جبل الرحمة المحاذي لمنطقة تل الرميدة، وطاردت الشبان، وداهمت محلًا تجاريًا لعائلته سدر.

كما داهمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وتمركزت في عدة مناطق على الشارع الرئيسي.

تدمير عشرات المنازل والبنايات

وفي وقت سابق، استشهد عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مع دخول العدوان يومه السادس بعد المئة.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطن، جرّاء استهدافه من قبل طائرة استطلاع في خان يونس، فيما شهدت مناطق بني سهيلا والزنة وعبسان وبطن السمين شرق وجنوب المحافظة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا.

مدفعية الاحتلال تطلق عشرات القذائف

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 24760 شهيدًا، بالإضافة إلى أكثر من 62100 جريح، والآلاف من المفقودين.