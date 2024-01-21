الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 مواطنين من بلدة ميثلون جنوب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أربعة مواطنين من بلدة ميثلون جنوب جنين، واقتحمت قرى شمال شرق المدينة.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من ماجد وحسين وبشار نعيرات، وهم أسرى محررون، والشاب محمد أسامة الشيب، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى دير غزالة، وعرانة، والجلمة، وعربونة وفقوعة شمال شرق جنين، وسيرت آلياتها فيها، وشنت حملة تفتيش واسعة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

قصف إسرائيلي على خان يونس

وفي وقت سابق استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لخان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الأمل غربي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

وتواصل قصف الاحتلال المدفعي في محيط مستشفى ناصر في خان يونس، كما قصفت الطائرات الحربية مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع، وقصفت طائرات الاحتلال أيضًا منزلًا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى قرابة 24927 شهيدًا، و62388 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

تظاهرة في إسرائيل تطالب بالإنهاء الفوري للحرب في غزة

وتظاهر آلاف الأشخاص في إسرائيل أمس ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالب المشاركون في مسيرة في تل أبيب بالإنهاء الفوري للحرب في غزة للإفراج عما يربو على 100 رهينة ما زالت تحتجزهم حركة حماس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن أحد المتحدثين خلال المظاهرة، لديه ابن عم بين الرهائن، قوله "أوقفوا القتال، وادفعوا الثمن".