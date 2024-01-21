الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول روسي: قواتنا صدت 4 هجمات للجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال المتحدث باسم مجموعة "الجنوب" القتالية الروسية، فاديم أستافيف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية صدت 4 هجمات للجيش الأوكراني في إطار العملية العسكري في أوكرانيا.

واوضح " أستافيف " أن وحدات مجموعة الجنوب القتالية صدت أربع هجمات للواء 24 الميكانيكي واللواء 81 المحمول جوا التابعين للجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنتي شومي وبيلوجوروفكا، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف "أستافيف "أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية وصاروخ من طراز هيمارس قرب مستوطنتي بوجدانوفكا وبيلوجوروفكا في منطقة دونيتسك.

 خسائر العدو في اتجاه دونيتسك بلغت 320 قتيلا وجريحا

وقال أستافيف نتيجة استخدام المدفعية، تم إلحاق الضرر بالعناصر والمعدات العسكرية التابعة للألوية الميكانيكية 22 و28 و93 التابعة للعدو قرب مستوطنات كليشيفكا وكورديوموفكا وتشاسوف يار، مضيفا خسائر العدو في اتجاه دونيتسك بلغت 320 قتيلا وجريحا.

وقال أستافيف دمرت القوات الروسية، بدعم من النيران المضادة للبطاريات، مدفع هاوتزر من طراز مستا-بي ومدفع هاوتزر من طراز دي-20

 

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روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لشن هجوم إرهابى بطائرة مسيرة

هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مستودع نفط في منطقة بريانسك

وفي وقت سابق ذكر مسئول روسي أن حريقا نشب في مستودع نفط في منطقة بريانسك غربي روسيا، إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وقال ألكسندر بوجاماز حاكم بريانسك عبر قناته على تطبيق تليجرام، إنه رغم اعتراض الدفاع الجوي الروسي للمقذوف لدى اقترابه، سقطت المتفجرات على المنشأة النفطية الواقعة بمدينة كلينتسي.

وذكرت تقارير مبدئية من بريانسك أنه لم يسقط قتلى أو جرحى نتيجة للهجوم الذي وقع الليلة الماضية. وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلا عن خدمات الطوارئ في الموقع أن الحريق انتشر على مساحة 1000 متر مربع خلال الصباح.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صباح الجمعة، طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

ويقصف الجيش الأوكراني المناطق الحدودية الروسية، بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على هجمات القوات الروسية المنتشرة في الأراضي الأوكرانية منذ العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير عام 2022.

 

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