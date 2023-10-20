الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المجموعة القتالية الروسية الجنوبية تدمر دبابة وتقتل 50 جنديا أوكرانيا في دونيتسك

دونيتسك
دونيتسك

صرح المتحدث باسم المجموعة فاديم أستافييف بأن المجموعة القتالية الجنوبية الروسية دمرت دبابة أوكرانية وقتلت ما يصل إلى 50 جنديا في منطقة دونيتسك.

وقال أستافييف لوكالة تاس الروسية إنه "في منطقة دونيتسك، صدت المجموعة القتالية الروسية الجنوبية هجوما لوحدات الكتيبة الآلية الثالثة التابعة للواء الميكانيكي المنفصل الثامن والعشرين الأوكراني بالقرب من كورديوموفكا. 

بالإضافة إلى ذلك، تم قتل ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا بالقرب من كليششيفكا، وفاسيوكوفكا، وبيريزدنوي، ورازدولوفكا في دونيتسك".

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وأضاف المتحدث أن مدفعية المجموعة القتالية ألحقت أضرارا نارية بملاجئ ومعاقل القوات الأوكرانية في منطقتي سبورنوي وبيلوجوروفكا، مما أدى إلى تدمير محطة الحرب الإلكترونية للناتو في سيفيرسك ودبابة في كورديوموفكا. 
وتابع أن القوات الروسية دمرت أيضا مدفعين هاوتزر من طراز مستا-بي، ومدفع هاوتزر من طراز دي-20 ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة في ألكساندرو شولتينو، ومدفعين من طراز دي -30 ومدفع هاوتزر من طراز إم 119 عيار 105 ملم في أنتونوفكا.

وأضاف أستافييف أن "الوحدات الروسية أسقطت 12 مسيرة أوكرانية من طراز فالكيري وكاتانا ومافيك 3".

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كان قد اشاد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، بـ"التعاون العميق" بين روسيا وكوريا الشمالية، وتعهد بتقديم "دعم وتضامن موسكو الكامل" إلى بيونج يانج، وشدد الطرفان على تصميمهما على مقاومة "تطلعات الهيمنة الأمريكية"، وفقًا لما نقلته "رويترز".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن لافروف التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في العاصمة بيونج يانج، الخميس، في إطار توثيق علاقات البلدين في مواجهة ما يعتبرانه "عدائية وعدوانية" المعسكر الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.

كما قالت وزارة الخارجية الروسية بعد اجتماع فى الدوحة بين مبعوثي روسيا والصين للشرق الأوسط، إن موسكو وبكين تعتزمان تنسيق الجهود بشكل وثيق في ضوء تصاعد الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن دبلوماسيى البلدين أكدوا أن "تركيز موسكو وبكين الثابت على تنسيق الجهود بشكل وثيق من أجل التسوية السياسية لهذه الأزمة الفلسطينية- الإسرائيلية، وغيرها من الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعلى منصات دولية أخرى، بما فى ذلك بريكس ومنظمة شنغهاى للتعاون"، وفقا لما قالته الوزارة عقب محادثات بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف والمبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضية الشرق الأوسط تشاى جون.

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