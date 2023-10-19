الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روسيا: الفيتو الأمريكى بمجلس الأمن أظهر تطلعات واشنطن الحقيقية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن الخارجية الروسية أعلنت أن الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة أظهر تطلعات واشنطن الحقيقية في المنطقة.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن الخارجية الروسية أوضحت أن سياسة واشنطن الفاشلة أدت إلى توتر الوضع بين فلسطين وإسرائيل، مشيرةً إلى أن دفاع إسرائيل عن نفسها لا يسمح لها بالانتقام العشوائي.

وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن الأمريكيين ينتهجون الازدواجية في ملف غزة.

وفشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، في تبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة، حيث استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.

الخارجية الروسية القاهرة الإخبارية الفيتو الأمريكي وقف إطلاق النار فلسطين الانتقام العشوائي

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