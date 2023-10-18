القاهرة الإخبارية.. مندوب روسيا بمجلس الأمن: الأمريكيون ينتهجون الازدواجية فى ملف غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أكد أن الأمريكيين ينتهجون الازدواجية في ملف غزة.

وقالت القاهرة الإخبارية، إن مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أكدت على ضرورة حماية المدنيين في غزة.

وفشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسته الطارئة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، في تبني قرار بوقف إطلاق النار في غزة، حيث استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.